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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 18:04
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dün sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan ve adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, ara vermeden Trabzonspor maçı hazırlıkları start verdi.

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmasıyla devam eden oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışması ile noktaladı.

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