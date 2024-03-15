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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Olympiakos eşleşmesi yorumu!

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecekleri Olympiakos eşleşmesini değerlendirdi. Deneyimli golcü, iki takımın da tur şansını eşit gördüğünü ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 18:06
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Olympiakos eşleşmesi yorumu!

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko eşleşmeyi değerlendirdi. Tur şanslarının eşit olduğunu söyleyen Edin Dzeko şu değerlendirmede bulundu:

"Onların oynamış olduğu turun ikinci maçını izledik. Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının % 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bilemiyorum tabii çünkü aslında günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok."

"Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de %100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu çünkü nitekim son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak."

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