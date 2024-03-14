Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Oyuna girdi ve...

Fenerbahçe'de Union Saint Gilloise maçında sakatlık şoku yaşandı. Hafta sonunda Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlandı.
Son haftalardaki artan performansıyla dikkat çeken Mert Hakan, UEFA Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçının 75. dakikasında oyuna girdi.
Tecrübeli oyuncu, 10 dakika sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mert Hakan Yandaş yerini 17 yaşındaki genç oyuncu Zeki Dursun'a bıraktı. 2006 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı.