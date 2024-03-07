Haberler Fenerbahçe Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlandı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek rakama satması beklenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine kancayı attı. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip ligde 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Kanarya son olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'de golleri 24. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ın önüne maç fazlalığıyla geçti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Cimbom ise zorlu haftayı Beşiktaş deplasmanında geçirdi.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Karşılaşmayı Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yeniden liderliği aldı.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Bu sonuçlarında ardından Fenerbahçe puanını 73, Galatasaray ise 75'e yükseltti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibini geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Diğer yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı devam ediyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Sarı-lacivertli ekip grup aşamasını 12 puanla lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise oldu.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Belçika ekibi ile ilk maçı deplasmanda oynayacak olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, avantajlı skor almak istiyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise veda etti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

5. turda yoluna başlayan sarı-lacivertli ekip Adanaspor ve Gaziantep FK'yı eledi.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile eşleyen sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı kötü sonucun ardından kupaya veda etti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Kalan 2 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Bu sezon 24 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asist üretti.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

İtalyan yıldızın bonservis değeri ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı

Tecrübeli sol bek ile Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor.

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