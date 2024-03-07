Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlandı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek rakama satması beklenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine kancayı attı. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'de golleri 24. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ın önüne maç fazlalığıyla geçti.
Cimbom ise zorlu haftayı Beşiktaş deplasmanında geçirdi.
Karşılaşmayı Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yeniden liderliği aldı.
Bu sonuçlarında ardından Fenerbahçe puanını 73, Galatasaray ise 75'e yükseltti.
Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibini geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
Diğer yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip grup aşamasını 12 puanla lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Çekilen kuranın ardından Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise oldu.
Belçika ekibi ile ilk maçı deplasmanda oynayacak olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, avantajlı skor almak istiyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise veda etti.
5. turda yoluna başlayan sarı-lacivertli ekip Adanaspor ve Gaziantep FK'yı eledi.
Çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile eşleyen sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı kötü sonucun ardından kupaya veda etti.
Kalan 2 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.
Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.
Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda.
Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor.
Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.
Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.
30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu.
Bu sezon 24 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asist üretti.
İtalyan yıldızın bonservis değeri ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.
Tecrübeli sol bek ile Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor.
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