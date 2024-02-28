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Fenerbahçe Parolapara final için sahada

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Parolapara CEV Kupası yarı final rövanş maçında 29 Şubat Perşembe günü Asseco Resovia'yı ağırlayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 12:33
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Fenerbahçe Parolapara final için sahada

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek.

Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak.

Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.

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