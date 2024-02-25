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Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi kadro çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, 9 yabancısıyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 09:56
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Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Kiralık gönderilen futbolcularla birlikte kadrosunda 21 yabancı bulunan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda bu sayıyı 12'ye indirmek durumunda.

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

NTV'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Joao Pedro satın alma opsiyonuyla kiralanırken, bu futbolcuların geri dönüşü durumunda Fenerbahçe en az 9 yabancı futbolcuyla vedalaşma kararı alacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivertlilerin diğer yabancı futbolcuları şöyle:

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Dominik Livakovic

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Rodrigo Becao

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Alexander Djiku

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Luan Peres

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Rade Krunic

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Fred

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Miha Zajc

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Ryan Kent

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Dusan Tadic

Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak

Edin Dzeko

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