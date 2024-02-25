Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! 9 isimle yollar ayrılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi kadro çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, 9 yabancısıyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertlilerin diğer yabancı futbolcuları şöyle:
Dominik Livakovic
Omar Fayed
Jin-ho Jo
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