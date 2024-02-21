TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu sezon sonu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte teklifleri değerlendirmeye alınacak rakam... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ferdi'nin transferine teknik heyetten onay çıkmadı.
Sarı lacivertli kurmaylar, EURO 2024'te adından söz ettireceğine inandığı yıldız ismi sezon sonu satmayı planlıyor.
FERDİ 1. SIRADA
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncuların transfer değerlerini paylaştı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu 20.9 milyon Euro bedelle Ferdi Kadıoğlu oldu.
Sarı lacivertli yönetim 24 yaşındaki yıldız ismin bonservis bedelini belirledi.
Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinden 35 milyon euro gelir bekliyor.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol bek için bu ücreti istemesinin ana nedeni ise; Sacha Boey'un 30 milyon euroya Bayern Münih'e satılması.
Fenerbahçe, 35'in altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
24 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta görev aldı.
Yıldız oyuncu 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Transfermarkt'a göre Ferdi'nin piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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