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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu sezon sonu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte teklifleri değerlendirmeye alınacak rakam... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:43
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'de gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin peşinde koştuğu Ferdi Kadıoğlu sezon sonu yuvadan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

2018 yılında sarı lacivertli formayı sırtına geçiren milli yıldız 6 sezon boyunca adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Özellikle Napoli ve Borussia Dortmund yıldız oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ferdi'nin transferine teknik heyetten onay çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Sarı lacivertli kurmaylar, EURO 2024'te adından söz ettireceğine inandığı yıldız ismi sezon sonu satmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

FERDİ 1. SIRADA

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncuların transfer değerlerini paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu 20.9 milyon Euro bedelle Ferdi Kadıoğlu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Sarı lacivertli yönetim 24 yaşındaki yıldız ismin bonservis bedelini belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinden 35 milyon euro gelir bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol bek için bu ücreti istemesinin ana nedeni ise; Sacha Boey'un 30 milyon euroya Bayern Münih'e satılması.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe, 35'in altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi!

24 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta görev aldı.

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