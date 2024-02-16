Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Fred'in geri dönüş tarihi merak ediliyordu. Brezilyalı yıldızın son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 6 asiste imzasını attı.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...
Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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