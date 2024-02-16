Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Fred'in geri dönüş tarihi merak ediliyordu. Brezilyalı yıldızın son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:23
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Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Fenerbahçe'de takımın en kritik isimlerinden olan Fred, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giymiyordu.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Henüz çalışmalara katılmayan Brezilyalı oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak Fred'in 2 hafta daha oynamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 6 asiste imzasını attı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

FRED KİMDİR?

5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Son durumu...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...

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