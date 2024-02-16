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Edin Dzeko İstanbul dışında atamıyor!

Ligde 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozan Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında da en önemli gol ayaklarından olacak. 17 golle krallıkta oturan Boşnak forvet, deplasmandaki kötü serisini bitirmek için de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Edin Dzeko İstanbul dışında atamıyor!

Ligde 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozan Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında da en önemli gol ayaklarından olacak. 17 golle krallıkta oturan Boşnak forvet, deplasmandaki kötü serisini bitirmek için de sahaya çıkacak. Son olarak 7 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanında ağları sarsan Dzeko, o tarihten sonra dış sahada G.Antep, Başakşehir ve Antalya'yı boş geçti. Bu sezon deplasmanda 7 gol atan 37 yaşındaki yıldız, bunların sadece 1'ini İstanbul dışında kaydetti. Ligde Samsunspor maçı dışında attığı bütün goller İstanbul'da geldi.

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