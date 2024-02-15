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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yönetimle görüştü ve yeni sözleşme isteğini iletti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 08:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz gelen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Sabah'ta yer alan habere göre yoluna sarı-lacivertli takımla devam etmek isteyen 29 yaşındaki orta saha, yönetime sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla görüşmeyeceğini iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta sadece 676 dakika süre aldı. 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Türkiye Kupası maçlarına 11'de başlayan Mert Hakan, Süper Lig'de son olarak 28 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bir dakika süre almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.

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