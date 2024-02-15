FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'tan yeni sözleşme hamlesi! Yönetime iletti
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yönetimle görüştü ve yeni sözleşme isteğini iletti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Türkiye Kupası maçlarına 11'de başlayan Mert Hakan, Süper Lig'de son olarak 28 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bir dakika süre almıştı.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.
2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.
Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...
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