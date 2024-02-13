Fenerbahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunun kalan bölümü için oyuncu listesini TFF'ye iletti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luan Peres ile birlikte bir oyuncu daha kadro dışı kaldı. İşte o isim... (FB spor haberi)
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Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
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