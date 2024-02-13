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Fenerbahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunun kalan bölümü için oyuncu listesini TFF'ye iletti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luan Peres ile birlikte bir oyuncu daha kadro dışı kaldı. İşte o isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:33
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Fenerbahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı

Fenerbahçe, sezonun kalan bölümü için oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı

16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı

KENT VE PERES LİSTEDE YOK

Habertürk'ün haberine göre; Luan Peres'in dışında Ryan Kent'in de lisansı çıkarılmadı.

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