Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-1 Akkuş Belediye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe 3-1 Akkuş Belediye (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Akkuş Belediye’yi konuk eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Halkbank ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:15
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Fenerbahçe 3-1 Akkuş Belediye (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Akkuş Belediye'yi konuk eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Halkbank ile karşılaşacak.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Ghaziani, Hakan Yeşilbudak (L), Caner Peksen, Drazen Luburic, Penchev

Akkuş Belediye: Furkan Aydın, Bradley Gunter, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Ivanov, Batuhan Yurdagül (L), Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Umut Özdemir (L), Berke Eray Yetkin

Setler: 23-25, 31-29, 25-21, 28-26

Süre: 2 saat 11 dakika (32, 36, 27, 36)

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