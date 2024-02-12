Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Tümer Metin, tecrübeli teknik adamla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Alanyaspor'un gollerini ise Loide Augusto kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 64'e yükselterek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Bu sezonki 10. beraberliğini alan Alanyaspor ise puanını 28'e çıkardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Tivibuspor ekranlarında değerlendirirken, İsmail Kartal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"ÇÖZÜLEN FENERBAHÇE DEĞİL, İSMAİL KARTAL"
"Çözülen Fenerbahçe değil, İsmail Kartal çözüldü. İsmail Kartal kolay analiz edilmeye başlandı. Samsun maçı bir kaza değildi. Samsun maçı gelenin habercisiydi. Alanya maçında da ortaya çıktı. Ben teknik direktörlük yapmıyorum ama Fenerbahçe'nin her maçını izledim."
"Sezon başından beri bugün biri gelip Fenerbahçe analizi yapar mısın dese, kelimelerim şöyle başlar: Muhafazakar bir hocaya sahip Fenerbahçe. Girenin çıkanın belli olduğu, işler iyi giderken kadroyu bozmayan, kötü giderse belli oyuncular üzerinden tasarruf yapar derim."
"KADROYU DOĞRU KULLANAMIYOR"
"Hoca diken üstünde. Lider rahat olacak, etrafına ışık saçacak, enerji verecek. Oyuncusu da bakacak ve arkasından yürüyecek. İsmail Hoca baskının altında eziliyor. Ligin çok üzerinde olan bu kadroyu doğru kullanamıyor."
"CAMİANIN DA TARAFTARIN DA GÜVENİ YOK"
"Futbolda risk alanlar kazanır. Bir şey yaparsın, olmaz, ben her şeyi yaptım dersin. İsmail hoca hiçbir şey yapmıyor. Fenerbahçeli taraftarların da benim gibi düşündüğüne eminim. İsmail hoca kazansa da camianın, taraftarın güveni yok."
"DOĞRU OYUNCU TERCİHİ YAPILMIYOR"
"Oyuncular formsuz, doğru oyuncu tercihi yapılmıyor Fenerbahçe'de. Haftalardır formsuz Sebastian Szymanski. Ona defansif anlam yüklediniz ama öndeki etkinliği bitti. Gücü takati kalmadı. Formsuz Tadic, dokunamıyorsun."
"TAKIMIN EN FORMSUZ İSMİ İSMAİL KARTAL"
"Gole ihtiyacın var Dzeko'yu çıkarıyorsun. Takımdaki en formsuz isim ise İsmail Kartal. Hiçbir şey yapmadı İsmail Kartal bu takıma."
DİĞER