Haberler Fenerbahçe Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Tümer Metin, tecrübeli teknik adamla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:07
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Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Fenerbahçe'nin golleri Dusan Tadic (p) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Alanyaspor'un gollerini ise Loide Augusto kaydetti.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 64'e yükselterek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Bu sezonki 10. beraberliğini alan Alanyaspor ise puanını 28'e çıkardı.

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Tivibuspor ekranlarında değerlendirirken, İsmail Kartal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

"ÇÖZÜLEN FENERBAHÇE DEĞİL, İSMAİL KARTAL"

"Çözülen Fenerbahçe değil, İsmail Kartal çözüldü. İsmail Kartal kolay analiz edilmeye başlandı. Samsun maçı bir kaza değildi. Samsun maçı gelenin habercisiydi. Alanya maçında da ortaya çıktı. Ben teknik direktörlük yapmıyorum ama Fenerbahçe'nin her maçını izledim."

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

"Sezon başından beri bugün biri gelip Fenerbahçe analizi yapar mısın dese, kelimelerim şöyle başlar: Muhafazakar bir hocaya sahip Fenerbahçe. Girenin çıkanın belli olduğu, işler iyi giderken kadroyu bozmayan, kötü giderse belli oyuncular üzerinden tasarruf yapar derim."

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

"KADROYU DOĞRU KULLANAMIYOR"

"Hoca diken üstünde. Lider rahat olacak, etrafına ışık saçacak, enerji verecek. Oyuncusu da bakacak ve arkasından yürüyecek. İsmail Hoca baskının altında eziliyor. Ligin çok üzerinde olan bu kadroyu doğru kullanamıyor."

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

"CAMİANIN DA TARAFTARIN DA GÜVENİ YOK"

"Futbolda risk alanlar kazanır. Bir şey yaparsın, olmaz, ben her şeyi yaptım dersin. İsmail hoca hiçbir şey yapmıyor. Fenerbahçeli taraftarların da benim gibi düşündüğüne eminim. İsmail hoca kazansa da camianın, taraftarın güveni yok."

Şok sözler! "Fenerbahçe İsmail Kartal'a güvenmiyor"

"DOĞRU OYUNCU TERCİHİ YAPILMIYOR"

"Oyuncular formsuz, doğru oyuncu tercihi yapılmıyor Fenerbahçe'de. Haftalardır formsuz Sebastian Szymanski. Ona defansif anlam yüklediniz ama öndeki etkinliği bitti. Gücü takati kalmadı. Formsuz Tadic, dokunamıyorsun."

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