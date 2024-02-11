Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük tartışma konusu haline gelen isimlerden birisi de Mert Hakan Yandaş. Son olarak yönetimden tecrübeli futbolcu ile ilgili olarak flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:51
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TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Kanarya bu sezon kadrosuna pek çok yıldızı katarken pek çok futbolcuyla da yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde özellikle devre arası transfer döneminde durumu en çok merak edilen isimlerden birisi Mert Hakan Yandaş olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Futbolcu herhangi başka bir takıma gitmezken oyuncunun takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Kupadaki G.Antep FK maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, yeniden göze girmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, takımda kalmak için canla başla çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Başkan Ali Koç'un da 'o bizim komutanımız' dediği Mert Hakan'a yeni sözleşme önerilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Tecrübeli oyuncunun takımdaki durumu sarı-lacivertli camiada tartışma konusu olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada gördüğü kırmızı kart gündeme oturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan için flaş karar!

Mert Hakan'ın bu olayın ardından teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim tarafından uyarıldığı aktarılmıştı. Bu uyarıyı dikkate alan oyuncu son maçlarda süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla geçer not aldı.

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