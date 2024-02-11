TRANSFER HABERLERİ | Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük tartışma konusu haline gelen isimlerden birisi de Mert Hakan Yandaş. Son olarak yönetimden tecrübeli futbolcu ile ilgili olarak flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Futbolcu herhangi başka bir takıma gitmezken oyuncunun takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Kupadaki G.Antep FK maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, yeniden göze girmeyi başardı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, takımda kalmak için canla başla çalışıyor.
Başkan Ali Koç'un da 'o bizim komutanımız' dediği Mert Hakan'a yeni sözleşme önerilecek.
Tecrübeli oyuncunun takımdaki durumu sarı-lacivertli camiada tartışma konusu olmuştu.
Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada gördüğü kırmızı kart gündeme oturmuştu.
Mert Hakan'ın bu olayın ardından teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim tarafından uyarıldığı aktarılmıştı. Bu uyarıyı dikkate alan oyuncu son maçlarda süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla geçer not aldı.
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