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Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu için düğmeye basıldı. O bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız isimleri radarına aldı. Transferde sıkı pazarlıklarda bulunan yönetim, hedefteki iki yıldızdan birine imza attıracak. İşte o isimler ve gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, transferin son gününe kadar orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yle kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Gücüne güç katmak isteyen Kanarya, orta sahaya önemli bir transfer peşinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

İnce eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerle görüşüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden Kanarya'da iki isim ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin sonuna kadar hedefteki yıldızlardan birine imza attıracak.

İşte hedefteki isimler ve transfer gelişmelerinin detayları...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

İLK HEDEF GUEYE!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Marsilya forması giyen Pape Gueye...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Fransız basını, Gueye için sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğunu vurguladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Söz konusu haberde; "Gueye, Fenerbahçe'yle temas halinde. Kısa süre içinde Türkiye'ye gidip Fenerbahçe'ye katılabilir. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Pape Gueye bu sezon Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Senegalli orta saha, sezonun ilk yarısında yalnızca 3 maçta forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

BERKAY ÖZCAN DA LİSTEDE!
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Berkay Özcan için de Başakşehir'le temas halinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Yönetim, Lazio'ya Cardiff'e ve Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Ryan Kent'i takasta kullanmak için ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Kent ikna olmazsa takas ihtimali ortadan kalkacak ve bonservis verilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak

Berkay Özcan bu sezon Başakşehir'de 24 resmi maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı verdi.

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