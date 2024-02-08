Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! İki yıldızdan biri imza atacak
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha operasyonu için düğmeye basıldı. O bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız isimleri radarına aldı. Transferde sıkı pazarlıklarda bulunan yönetim, hedefteki iki yıldızdan birine imza attıracak. İşte o isimler ve gündem yaratan gelişmelerin detayları...
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Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yle kadrosunu güçlendirdi.
İnce eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerle görüşüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden Kanarya'da iki isim ön plana çıktı.
Görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin sonuna kadar hedefteki yıldızlardan birine imza attıracak.
İşte hedefteki isimler ve transfer gelişmelerinin detayları...
İLK HEDEF GUEYE!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Marsilya forması giyen Pape Gueye...
Fransız basını, Gueye için sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğunu vurguladı.
Söz konusu haberde; "Gueye, Fenerbahçe'yle temas halinde. Kısa süre içinde Türkiye'ye gidip Fenerbahçe'ye katılabilir. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Pape Gueye bu sezon Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Senegalli orta saha, sezonun ilk yarısında yalnızca 3 maçta forma şansı buldu.
BERKAY ÖZCAN DA LİSTEDE!
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Berkay Özcan için de Başakşehir'le temas halinde.
Yönetim, Lazio'ya Cardiff'e ve Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Ryan Kent'i takasta kullanmak için ikna etmeye çalışıyor.
Kent ikna olmazsa takas ihtimali ortadan kalkacak ve bonservis verilecek.
Berkay Özcan bu sezon Başakşehir'de 24 resmi maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı verdi.
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