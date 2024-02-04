Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu son sürat devam ediyor. Samet Akaydın, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Crespo gibi isimlere veda eden sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar ayrılıyor. Takıma veda edecek o yıldızın yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar...
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Ara transfer dönemindeki transferleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde vedalar sürecek.
Kanarya, ocak ayında kadrosunu Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendirdi.
Transfer arayışlarını sürdüren yönetim, yerli bir forvet takviyesi üzerinde duruyor.
Bu konuda çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'de Serdar Dursun ismi ön plana çıktı.
Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Serdar Dursun'un kulübü Fatih Karagümrük ile görüşmeler devam ediyor.
Takımdan ayrılacak isimler üzerinde büyük bir operasyon yürüten Kanarya'da özellikle yabancı isimler üzerinde duruluyor.
Ryan Kent'i satış listesine koyan yönetim, İngiliz oyuncu ile yollarını ayırmayı başaramadı.
Son olarak Lazio ile görüşmelerde bulunan Ryan Kent, son anda vazgeçince transfer gerçekleşmedi.
SIRADAKİ AYRILIK LINCOLN!
Birçok oyuncuya veda eden Kanarya'da sıradaki ayrılacak isim Lincoln Henrique oldu.
BRAGANTINO'YA GİDİYOR!
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından RB Rragantino'ya imza atacak.
4 aylığına kiralık olarak Brezilya ekibinde forma giyecek olan Lincoln'ün satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
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