Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu son sürat devam ediyor. Samet Akaydın, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Crespo gibi isimlere veda eden sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar ayrılıyor. Takıma veda edecek o yıldızın yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:27
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de Samet, Umut, Bartuğ, Emre Mor ve Crespo'nun ardından bir ayrılık daha kapıda...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Ara transfer dönemindeki transferleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde vedalar sürecek.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Kanarya, ocak ayında kadrosunu Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendirdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Transfer arayışlarını sürdüren yönetim, yerli bir forvet takviyesi üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Bu konuda çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'de Serdar Dursun ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Serdar Dursun'un kulübü Fatih Karagümrük ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Takımdan ayrılacak isimler üzerinde büyük bir operasyon yürüten Kanarya'da özellikle yabancı isimler üzerinde duruluyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Ryan Kent'i satış listesine koyan yönetim, İngiliz oyuncu ile yollarını ayırmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

Son olarak Lazio ile görüşmelerde bulunan Ryan Kent, son anda vazgeçince transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

SIRADAKİ AYRILIK LINCOLN!
Birçok oyuncuya veda eden Kanarya'da sıradaki ayrılacak isim Lincoln Henrique oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte sözleşme detayları

BRAGANTINO'YA GİDİYOR!
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından RB Rragantino'ya imza atacak.

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