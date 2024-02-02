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Fenerbahçe Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaştı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaşma sağladı. Yurt dışından teklifler oyuncunun kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 16:22 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 16:31
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Fenerbahçe Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaştı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Aspor'un haberine göre; Yurt dışından teklifler alan Lincoln Henrique'nin kararı bekleniyor.

Sakatlığı yüzüden uzun süredir formasında uzak kalan Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta görev aldı.

Lincoln Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında 6-0'lık biten karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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