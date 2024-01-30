FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Şampiyonluğa koşan Fenerbahçe kadrosunu her açıdan mükemmel hale getirmek için uğraşıyor. Devre arasında Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan, Çağlar Söyüncü ile de anlaşan sarı-lacivertliler bir forvet istiyor.