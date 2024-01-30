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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yerli golcü arayışı sürerken İsmail Kartal'ın o 2 yıldızdan birisini takımında mutlaka görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Şampiyonluğa koşan Fenerbahçe kadrosunu her açıdan mükemmel hale getirmek için uğraşıyor. Devre arasında Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan, Çağlar Söyüncü ile de anlaşan sarı-lacivertliler bir forvet istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Teknik direktör İsmail Kartal, Ankaragücü galibiyetinin ardından basın toplantısında "Yerli forvet için arayışımız sürüyor. 2-3 aday ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Kanarya'nın görüştüğü isimlerden 2'si genç Erencan Yardımcı ile Bertuğ Yıldırım. Diğer isim ise takımın eski oyuncusu Serdar Dursun. Fenerbahçe, geleceği de düşünerek ilk iki golcü için yoğun baskı kurmuş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

TARZINI BEĞENİYOR

İsmail Kartal yönetim ile yaptığı görüşmede ilk olarak Erencan Yardımcı'yı istediğini söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Kartal, 21 yaşındaki forvetin oyun tarzını çok beğeniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Vuruş kaliteli, patlayıcı deparları, hücum pres bilgisi, pozisyon alma yeteneği gibi birçok farklı alanda kendini oldukça geliştirmiş bir oyuncu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

1.86 boyundaki forveti Avrupa'dan da 10'a yakın kulüp takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Bu da fiyatını yükseltiyor. İsmail Kartal'ın düşündüğü diğer isim ise Bertuğ Yıldırım.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

Rennes'de aradığı süreleri bulamayan 21 yaşındaki forvet için kiralama formülü devreye sokuldu. Kanarya'da öncelik gençlerde. Olmazsa eski oyuncuları Serdar Dursun'a yönelecekler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

ERENCAN: 6 GOLÜ VAR

Erencan Yardımcı bu sezon ligde 19 maçta forma giydi. 13'ünde sahaya 11'de çıktı. Son 12 maçın tamamında ana kadroda kendine yer buldu. 6 defa fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı. İsmail Kartal'ın 1 numaralı isteği kadrosunda genç yıldızı görmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

BERTUĞ: GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Fransa'da şu ana kadar aradığını bulamayan Bertuğ, 2 defa ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!

13 maçta forma giydi. Gol veya asist üretemedi.

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