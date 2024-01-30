FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 2 yıldızdan biri İsmail Kartal'ın prensi olacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yerli golcü arayışı sürerken İsmail Kartal'ın o 2 yıldızdan birisini takımında mutlaka görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...
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TARZINI BEĞENİYOR
İsmail Kartal yönetim ile yaptığı görüşmede ilk olarak Erencan Yardımcı'yı istediğini söyledi.
Kartal, 21 yaşındaki forvetin oyun tarzını çok beğeniyor.
Vuruş kaliteli, patlayıcı deparları, hücum pres bilgisi, pozisyon alma yeteneği gibi birçok farklı alanda kendini oldukça geliştirmiş bir oyuncu.
1.86 boyundaki forveti Avrupa'dan da 10'a yakın kulüp takip ediyor.
Bu da fiyatını yükseltiyor. İsmail Kartal'ın düşündüğü diğer isim ise Bertuğ Yıldırım.
Rennes'de aradığı süreleri bulamayan 21 yaşındaki forvet için kiralama formülü devreye sokuldu. Kanarya'da öncelik gençlerde. Olmazsa eski oyuncuları Serdar Dursun'a yönelecekler.
ERENCAN: 6 GOLÜ VAR
Erencan Yardımcı bu sezon ligde 19 maçta forma giydi. 13'ünde sahaya 11'de çıktı. Son 12 maçın tamamında ana kadroda kendine yer buldu. 6 defa fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı. İsmail Kartal'ın 1 numaralı isteği kadrosunda genç yıldızı görmek.
BERTUĞ: GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Fransa'da şu ana kadar aradığını bulamayan Bertuğ, 2 defa ilk 11'de başladı.
13 maçta forma giydi. Gol veya asist üretemedi.
EURO 2024'e oynayarak gelmek isteyen Bertuğ göz önünde olmak için Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak yaklaşıyor.
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