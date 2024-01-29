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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:06
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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – ZOR AMA KOLAY

Yine çok pozisyona giren, yine "çok kaçıran" takım olarak, maçı seyircinin günü yaşamasıyla bitiren Fenerbahçe seyrettik. Gereksiz bir penaltı ile geri düşmelerine rağmen "kaliteyi" devreye sokarak, fazla sıkılmadan – bunalıma girmeden istedikleri skoru buldular. Fenerbahçe'yi "iyi takım" yapan detayda burada. Yenik duruma düştüğünde bile herkes maçın kazanılacağından emindi. İsmail Kartal her duruma uygun oyun planı oluşturup, kurduğu makinadan sadece anları doğru planlamalarını istiyor. Sahadakiler de performanslarına göre buna cevap verdi. İrfan Can ve Osayi'nin olmadığı sağ kanatta, Cengiz ve Mert ikilisi yine dişlileri çalıştırıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Emre Belözoğlu da bunun farkında. Merkezi kalabalık tutarak, penaltı noktası üstündeki "sihiri" bitirdi. Elbette kalecinin müthiş oynadığı bir 90 dakikada. Fenerbahçe'ye karşı her türlü savunma planı yapabilir rakipler. Ama "yeteneğe" önlem alamıyorsunuz. Bu kez de adını söyleten Cengiz Ünder oldu. İkinci yarıdaki duraklama döneminin bir sürü nedeni olabilir. Maç serisinden çıkmaları, yorgun olmaları…. Veya skoru aldıktan sonra ekonomik kalmaya tercih etmeleri… Veya kendi alanlarında bekleyip, boş alan aramaları. Şunu gördük ki; Fred'in olmadığı bir orta sahada

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin bu tavrının, olgun atağa dönüşmesi rakibin hatalarına bağlı. Krunic'in transferinin ışığını bu maçta da görmedim. Tempolu değil, öne etkili pas atmıyor. Sadece geriden oyun kurulurken pas trafiğinde kendini gösteriyor. Umarım maç eksikliğindendir. Yoksa Mert Hakan'dan daha iyi değil. Bu süreçleri "kazanarak" geçmek de önemli. Ne olduklarını ve yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İsmail Hoca bu noktada kadro rekabetini doğru yönetmeli.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

EMRE BOL – DZEKO TOPU AT!

Bizim zamanımızda ilkokulda fişler vardı. Okuma- yazmayı, heceleme yapmayı o fişlerden öğrendik. En anlamayanın bile aklına girerdi! Son dönemlerde yazıyorum, konuşuyorum ancak bazı şeyleri anlatamıyorum sanki. Dzeko kaleye uzak oynuyor, zaman zaman kanatta adam kovalıyor. Bu şekilde oynayınca yorulup şutları vitaminsiz kalıyor. Çok net pozisyonları harcamasının asıl nedeni bu. O yüzden sevgili İsmail hoca: Dzeko'yu çok koşturma Dzeko'yu kaleye uzak oynatma At Dzeko at, bulduğunu içeri at

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

İşin şakası bu tabi ancak öyle çok kaçan pozisyon olmaya başladı ki taraftar endişeleniyor. Hele maç bir farkla gittiğinde sahada stres daha da artıyor. Hep golü düşünen Fenerbahçe takımı, "Acaba bir serseri toptan gol yer miyiz? düşüncesine kapılıyor. Oysa at yakaladıklarını, rahat rahat bitir maçı…

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Cengiz Ünder'e 15 milyon Euro verildiğinde tepki gösterenler burada mı? Artık yavaş yavaş lige ağırlığını koymaya başladı. Aslında öyle kilit bir oyuncu ki… Rakibin merkezi kalabalık tutup tamamen kapandığı anlarda attığı şutlar, yaptığı ortalar karşı tarafın dengesini bozuyor. Hele kale içine yaptığı ortalar… Rakip dahi dokunmaya korkuyor. Zira bir yanlış dokunuş o tip ortaları kendi kalene yollamana sebep olur. Dün yine gol atarak aldığı paranın hakkını vermeye başladı. Her maçı farklı kazanacak değil Fenerbahçe. Lakin bu kadar çok gol atan takımın, son maçlarda az atması üzerine düşülmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor. İsmail hoca mutlaka bunun üzerine kafa yoracaktır.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – YÜKSEK GERİLİM

Klasik Fenerbahçe… Maç başlıyor, kontrollü, baskılı, hücuma çıkarken çabuk. Golleri buluyor. Ama yeterli mi? Hayır! Saat ilerledikçe yine panik başlıyor. Maalesef bu şampiyonluğa oynayan iki takımda da var. Bir fark oldu mu ikisi de enteresan işler yapıyorlar. İki farka çıktı mı parçalıyorlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Seyirci de bu paniğe ortak olunca bu kez sahanın içine iyice bir baskı çöküyor. Düşünebiliyor musunuz 83'ten sonra Ankaragücü hücumlarında bütün Fenerbahçe seyircisi ıslığa başlıyor. Yani kısırdöndü. Futbolcu seyirciyi geriyor, seyirci futbolcuyu. Futbol adına iyi şeyler var mı? Zaman zaman var ama çok az. O da kısır… Halbuki insan daha farklı bir mücadele bekliyor. Gündüz Sivas- Beşiktaş maçını seyrettim o bundan da kötüydü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Bir de zemin vardı Sivas'ta evlere şenlik. Patates tarlası desen, değil… Patateslere yazık olur. Biraz daha sularsan mandaları otlatıp çok büyük para kazanabilirsin, sütü, yoğurdu, kaymağıyla… Ne söylesek ne yazsak hikaye. Türkiye'de futbol böyle gelmiş böyle gidiyor ama nereye doğru, yokuş aşağı. İşte Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın açıklamaları.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Beşiktaş teknik direktörü de yeni geldi ama ufak ufak dokunmaları görmemiz lazım. İyi ya da kötü… Futbolcuların da biraz daha kımıldaması lazım haliyle. Ama kadroda rekabete girecek futbolcu yok. Türk futbolu nerelerden nerelere gelmiş. İlerlemediği gibi hep geri vites. Yorumcu olarak konuşup, yazıyoruz da duvara mı yazıyoruz bence suya yazıyoruz. Duvar olsa daha iyi.

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