Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – ZOR AMA KOLAY
Yine çok pozisyona giren, yine "çok kaçıran" takım olarak, maçı seyircinin günü yaşamasıyla bitiren Fenerbahçe seyrettik. Gereksiz bir penaltı ile geri düşmelerine rağmen "kaliteyi" devreye sokarak, fazla sıkılmadan – bunalıma girmeden istedikleri skoru buldular. Fenerbahçe'yi "iyi takım" yapan detayda burada. Yenik duruma düştüğünde bile herkes maçın kazanılacağından emindi. İsmail Kartal her duruma uygun oyun planı oluşturup, kurduğu makinadan sadece anları doğru planlamalarını istiyor. Sahadakiler de performanslarına göre buna cevap verdi. İrfan Can ve Osayi'nin olmadığı sağ kanatta, Cengiz ve Mert ikilisi yine dişlileri çalıştırıyor.