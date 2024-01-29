Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Cengiz Ünder'e 15 milyon Euro verildiğinde tepki gösterenler burada mı? Artık yavaş yavaş lige ağırlığını koymaya başladı. Aslında öyle kilit bir oyuncu ki… Rakibin merkezi kalabalık tutup tamamen kapandığı anlarda attığı şutlar, yaptığı ortalar karşı tarafın dengesini bozuyor. Hele kale içine yaptığı ortalar… Rakip dahi dokunmaya korkuyor. Zira bir yanlış dokunuş o tip ortaları kendi kalene yollamana sebep olur. Dün yine gol atarak aldığı paranın hakkını vermeye başladı. Her maçı farklı kazanacak değil Fenerbahçe. Lakin bu kadar çok gol atan takımın, son maçlarda az atması üzerine düşülmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor. İsmail hoca mutlaka bunun üzerine kafa yoracaktır.