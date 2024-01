Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

EMRE BOL – DZEKO TOPU AT!

Bizim zamanımızda ilkokulda fişler vardı. Okuma- yazmayı, heceleme yapmayı o fişlerden öğrendik. En anlamayanın bile aklına girerdi! Son dönemlerde yazıyorum, konuşuyorum ancak bazı şeyleri anlatamıyorum sanki. Dzeko kaleye uzak oynuyor, zaman zaman kanatta adam kovalıyor. Bu şekilde oynayınca yorulup şutları vitaminsiz kalıyor. Çok net pozisyonları harcamasının asıl nedeni bu. O yüzden sevgili İsmail hoca: Dzeko'yu çok koşturma Dzeko'yu kaleye uzak oynatma At Dzeko at, bulduğunu içeri at