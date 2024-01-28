Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Ceza sahamıza giremediler

İsmail Kartal: Ceza sahamıza giremediler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:40
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İsmail Kartal: Ceza sahamıza giremediler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın sözleri...

"Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık. Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz."

"11'i kurmadan önce tüm oyuncularla konuşuyoruz. Bazısı yorgun oluyor. Gribal enfeksiyon oluyor. Oynatacağımız oyuncularla konuşuyoruz. Kupa var, lig var. Önümüzdeki dönem daha yoğun olacak. Yük dağılımını yapmaya çalışıyoruz, yükü yaymaya çalışıyoruz. Her oyuncu değerli. Bu tip maçlarda biri oynuyor diğeri dinleniyor."

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