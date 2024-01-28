Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. hafta maçında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri mutlak 3 puan için sahada. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 108. RANDEVUDA

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İSMAİL KARTAL İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakipler. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu'nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Emre Kargın.