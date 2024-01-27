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Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon oldu

2024 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:40
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Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan 2024 Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Çinli raket Qinwen Zheng karşılaştı. Melbourne kentinde yer alan Rod Laver Arena'da oynanan finalin ilk setini Sabalenka 6-3 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan 25 yaşındaki tenisçi, 4-1 öne geçerken, seti de 6-2 kazanmayı başardı.

Sabalenka, 1 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Belaruslu tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez kupaya uzandı.

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