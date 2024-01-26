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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Ayrıca şu ana kadar Samet Akaydın ve Umut Nayir'le kiralık olarak yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Defans bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşüyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Milli stoperle anlaşma sağlayan F.Bahçeli kurmaylar, Madrid temsilcisinin de inadını kırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Avrupa'dan birkaç talibi olan 27 yaşındaki stoper, bu süreçte sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Bu gelişme sonrası F.Bahçe'nin transferde mutlu sona ulaştığını gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Ünlü gazeteci iki tarafın da el sıkıştığını ve Çağlar'ın menajeriyle birlikte İstanbul'a uçacağını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

27 yaşındaki oyuncunun gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Menemen Belediye altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Sırayla Bucaspor ve Aliağa FK altyapılarında forma giydikten sonra 2014 yazında Altınordu'ya imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

2 yıl burada top koşturan Çağlar, 7.93 milyon Euro bedelle Freiburg'un yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

2018 yazında Leicester City, 21.1 milyon Euro'ya Çağlar'ın bonservisini satın aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

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