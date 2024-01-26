FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:37
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Defans bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşüyordu.
Milli stoperle anlaşma sağlayan F.Bahçeli kurmaylar, Madrid temsilcisinin de inadını kırdı.
Avrupa'dan birkaç talibi olan 27 yaşındaki stoper, bu süreçte sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne iletti.
Bu gelişme sonrası F.Bahçe'nin transferde mutlu sona ulaştığını gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.
Ünlü gazeteci iki tarafın da el sıkıştığını ve Çağlar'ın menajeriyle birlikte İstanbul'a uçacağını duyurdu.
BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR
27 yaşındaki oyuncunun gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Menemen Belediye altyapısında başladı.
Sırayla Bucaspor ve Aliağa FK altyapılarında forma giydikten sonra 2014 yazında Altınordu'ya imza attı.
2 yıl burada top koşturan Çağlar, 7.93 milyon Euro bedelle Freiburg'un yolunu tuttu.
2018 yazında Leicester City, 21.1 milyon Euro'ya Çağlar'ın bonservisini satın aldı.
2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu.
İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...
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