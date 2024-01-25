Biletler satışta

Saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri 25 Ocak Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (2 adet bilet), 26 Ocak Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet), 27 Ocak Cumartesi günü ise genel satışa sunulacak.

TIR'A HÜCUM ETTİLER

Fenerbahçe'nin resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium TIR'ına Bilecik'te yoğun ilgi vardı. Bilecik Atatürk Parkı önünde 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet veren TIR'dan birçok taraftar alışveriş yaptı, yoğunluk oluştu.