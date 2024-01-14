Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP ARASINDA 10. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile dış sahada 4 kez karşılaştı. Bu müsabakaların ikisinde ev sahibi kazanırken, ikisinde de sarı-lacivertliler hanesine 3 puan yazdırdı. İki takım, bu süreçte 7'şer kez gol sevinci yaşadı. Taraftar arasında Gaziantep'te oynanan son müsabakadan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17'sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALIYOR

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan.

DİĞER
TİVİBUSPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI | İspanya Süper Kupa finali Real Madrid Barcelona maçı Tivibuspor 1 canlı yayın izle!
Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı
İsrail propagandası yapan Jehezkel'e büyük tepki!
Fırtına 1 puana razı oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu!
F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli!
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri! Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri! 18:38
Çorum FK, Tuzlaspor'u 90+7'de yıktı! Çorum FK, Tuzlaspor'u 90+7'de yıktı! 18:08
Fırtına 1 puana razı oldu! Fırtına 1 puana razı oldu! 18:00
Gaziantep FK - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! Gaziantep FK - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:18
Lille evinde kazandı! Lille evinde kazandı! 17:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:09
Daha Eski
Szymanski ayrılacak mı? Menajeri açıkladı! Szymanski ayrılacak mı? Menajeri açıkladı! 16:53
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 16:39
Atalanta - Frosinone maçı ne zaman? Atalanta - Frosinone maçı ne zaman? 16:30
Lazio tek golle 3 puan aldı! Lazio tek golle 3 puan aldı! 16:21
Altay - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Altay - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 16:21
Novak Djokovic'ten tarihi galibiyet! Novak Djokovic'ten tarihi galibiyet! 16:20