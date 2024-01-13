FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Umut Nayir'le ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Umut Nayir'le ilgilendiklerini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz. Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Bu sadece bize bağlı değil. Kesinleşmiş bir şey yok. Haftaya netleşir" dedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Umut Nayir, skor üretemedi.
Milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
UMUT NAYİR KİMDİR?
28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.
Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.
A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.
30 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1 milyon euro...
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