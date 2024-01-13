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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Umut Nayir'le ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 14:28
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Umut Nayir'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Umut Nayir'le ilgilendiklerini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Tecrübeli teknik adam, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz. Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Bu sadece bize bağlı değil. Kesinleşmiş bir şey yok. Haftaya netleşir" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Umut Nayir, skor üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Umut Nayir'de sıcak gelişme! Açıklama geldi

30 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1 milyon euro...

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