Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları, ocak ayı gelmeden birçok kulübü peşine taktı. Devre arasında büyük bir hareketlilik yaşayacak olan sarı-lacivertlilere birçok oyuncu için tekliflerin gelmesi bekleniyor. Transfer için girişimlerini hızlandıran yönetim, mevcut oyuncuların da son durumu hakkında kararlar verecek. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan o yıldıza ise İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de alınan sonuçlar da camiayı mutlu ediyor.
Sergilenen olumlu tablonun etkisiyle birlikte sarı-lacivertli yıldız futbolcular, transferin gözdesi konumuna geldi.
Fenerbahçe maçlarına scoutlarını gönderen Avrupa'nın önemli kulüpleri, listeye aldıkları isimleri yakından takip ediyor.
FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞILAMIYOR!
Sarı-lacivertlilerdeki müthiş performansıyla göze çarpan Ferdi Kadıoğlu, birçok kulübü peşine taktı.
Takımın en öne çıkan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu için önemli takımlar sıraya girmiş durumda.
Bu sezon forma giydiği 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı veren başarılı oyuncu, hem savunma hem de hücumda gösterdiği eforla ön plana çıkıyor.
INTER'İN 1 NUMARALI HEDEFİ!
Dev kulüplerin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu için İtalyan ekibi Inter'in somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Çizme basınında yer alan habere göre; Juan Cuadrado'nun sakatlığı nedeniyle yerine bir oyuncu arayan Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu ilk sıraya aldı.
Ocak ayının 1 numaralı hedefi olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu için devre arasında hamle yapılması beklendiği ifade ediliyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun taktiksel esnekliği, kanatlarda oynama yeteneği ve orta sahada da görev alabiliyor olmasının tercih nedeni olduğu belirtiliyor.
NAPOLI DE PEŞİNDE!
Söz konusu haberde; Bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istediği, Inter'in transfer için elini çabuk tutması gerektiğinin altı çizildi.
Fenerbahçe bu transfer için minimum 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
DİĞER