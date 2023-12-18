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Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları, ocak ayı gelmeden birçok kulübü peşine taktı. Devre arasında büyük bir hareketlilik yaşayacak olan sarı-lacivertlilere birçok oyuncu için tekliflerin gelmesi bekleniyor. Transfer için girişimlerini hızlandıran yönetim, mevcut oyuncuların da son durumu hakkında kararlar verecek. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan o yıldıza ise İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:46
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir durumda olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularına birçok talip var.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla topladığı 40 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte en büyük favori konumunda.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarını da zirvede bitiren Kanarya, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de alınan sonuçlar da camiayı mutlu ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Sergilenen olumlu tablonun etkisiyle birlikte sarı-lacivertli yıldız futbolcular, transferin gözdesi konumuna geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe maçlarına scoutlarını gönderen Avrupa'nın önemli kulüpleri, listeye aldıkları isimleri yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞILAMIYOR!
Sarı-lacivertlilerdeki müthiş performansıyla göze çarpan Ferdi Kadıoğlu, birçok kulübü peşine taktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Takımın en öne çıkan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu için önemli takımlar sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon forma giydiği 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı veren başarılı oyuncu, hem savunma hem de hücumda gösterdiği eforla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

INTER'İN 1 NUMARALI HEDEFİ!
Dev kulüplerin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu için İtalyan ekibi Inter'in somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Çizme basınında yer alan habere göre; Juan Cuadrado'nun sakatlığı nedeniyle yerine bir oyuncu arayan Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu ilk sıraya aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Ocak ayının 1 numaralı hedefi olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu için devre arasında hamle yapılması beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Ferdi Kadıoğlu'nun taktiksel esnekliği, kanatlarda oynama yeteneği ve orta sahada da görev alabiliyor olmasının tercih nedeni olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

NAPOLI DE PEŞİNDE!
Söz konusu haberde; Bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istediği, Inter'in transfer için elini çabuk tutması gerektiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Inter'e! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe bu transfer için minimum 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

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