Haberler Fenerbahçe Çukurova Belediyesi 0 - 3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET

Çukurova Belediyesi 0 - 3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Çukurova Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 18:11
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Çukurova Belediyesi 0 - 3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Çukurova Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

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