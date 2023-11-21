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Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, dönüşü ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal’ın jokeri olacak. Bekleneni veremeyen Miha Zajc ise devre arasında ayrılığın kıyısında. Sloven oyuncunun ocak ayındaki ara transfer döneminde kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK

Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! Ocak ayında gönderilecek

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.

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