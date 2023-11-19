Manisa Büyükşehir Belediyespor 69-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Fenerbahçe Beko, Motley'in etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasına 8-7 önde girdi. Ev sahibi ekibin maça ortak olmasıyla birlikte ilk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçti. İlerleyen dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibi karşısında Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Sestina ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasına 24-20 önde girdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçti. Konuk ekip, Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları ile rakibine cevap vererek 41-37 üstünlüğü ele aldı. Çekişmeli geçen periyodu Fenerbahçe, 59-50 üstün tamamladı.

Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.