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Manisa Büyükşehir Belediyespor 69-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 20:22
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Manisa Büyükşehir Belediyespor 69-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Fenerbahçe Beko, Motley'in etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasına 8-7 önde girdi. Ev sahibi ekibin maça ortak olmasıyla birlikte ilk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçti. İlerleyen dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibi karşısında Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Sestina ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasına 24-20 önde girdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçti. Konuk ekip, Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları ile rakibine cevap vererek 41-37 üstünlüğü ele aldı. Çekişmeli geçen periyodu Fenerbahçe, 59-50 üstün tamamladı.

Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.

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