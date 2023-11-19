Haberler Fenerbahçe Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, A Milli Takımımız'ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında sergilediği performans ve attığı golle dikkat çekti. En çok konuşulan isimlerden olan 18 yaşındaki golcü ile ilgili flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 18:34
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Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

A Milli Takımımız'ın genç golcüsü, Almanya ile oynanan hazırlık maçına damgasını vurdu.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği 2005 doğumlu oyuncu, güzel oyununun yanında attığı şık golle beğeni topladı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

45+2. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız, yaptığı sert vuruşla mükemmel bir gole imza attı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

18 yaşındaki golcü, Almanya maçındaki performansıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ!
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından döndü.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

İtalyan ekibindeki geleceği o dönem belirsiz olan genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten de teklif aldı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

ALLEGRI KENAN'I BIRAKMADI!
Kenan Yıldız için girişimde bulunan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus ile temasa geçti.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Çizme devine resmi teklifte bulunan yönetim, olumsuz geri dönüş aldı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transfere izin vermemesi üzerine Kenan Yıldız takımında kaldı.

Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

İtalyan ekibinde bu sezon rotasyonda kullanılan Kenan Yıldız, Serie A'da 5 karşılaşmada görev aldı.

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