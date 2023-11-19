Kenan Yıldız gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.
Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.
A Milli Takımımız'ın genç golcüsü, Almanya ile oynanan hazırlık maçına damgasını vurdu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği 2005 doğumlu oyuncu, güzel oyununun yanında attığı şık golle beğeni topladı.
45+2. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız, yaptığı sert vuruşla mükemmel bir gole imza attı.
18 yaşındaki golcü, Almanya maçındaki performansıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ!
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından döndü.
İtalyan ekibindeki geleceği o dönem belirsiz olan genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten de teklif aldı.
ALLEGRI KENAN'I BIRAKMADI!
Kenan Yıldız için girişimde bulunan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus ile temasa geçti.
Çizme devine resmi teklifte bulunan yönetim, olumsuz geri dönüş aldı.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transfere izin vermemesi üzerine Kenan Yıldız takımında kaldı.
İtalyan ekibinde bu sezon rotasyonda kullanılan Kenan Yıldız, Serie A'da 5 karşılaşmada görev aldı.