Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı yeniden kadrosuna katmak istediğini duyururken, Madrid ekibine yapılan teklifi de açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde transferi en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa devinin radarına giren genç yıldızını Real Madrid'e gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerle 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %25 pay karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Ancak Arda Güler yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle yeni takımıyla henüz maça çıkamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

İlk olarak Real Madrid'in sezon öncesinde ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanan Arda'nın sağ diz iç menisküsünde yaralanma olduğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Ağustos ayında ameliyat edilen 18 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Ancak milli oyuncu dönüşünde kısa bir süre sonra bu kez sol arka adalesinde bir sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Arda Güler, ilk kez 5 Kasım'da oynanan Rayo Vallecano maçında kadroya dahil edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Bu maçta forma şansı bulamayan genç oyuncu, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Braga maçında da kadroya alınsa da bu karşılaşmada da süre almadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga maçı sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Real Madrid ile kariyerinde üçüncü kez sakatlık yaşayan 18 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi beklenirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA TEKLİFİ

Defensa Central'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Haberde sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunun maaşını karşılayacağı ve İspanyol ekibine de 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Real Madrid'in Fenerbahçe'nin bu teklifini ciddi şekilde düşünebileceği ve eflatun-beyazlıların Arda Güler'e tedavisini sürdürmek üzere Türkiye'ye gitmesine izin verdiği haberin detayında yer aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ali Koç Zaferin Rengi filminin setini ziyaret etti!
Ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal biletlerini kesti
Zengezur Koridoru yapımı ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaha milli takımda neden yok! Açıklama geldi Zaha milli takımda neden yok! Açıklama geldi 17:57
F.Bahçe'den Arda Güler bombası! F.Bahçe'den Arda Güler bombası! 17:55
Çalımbay'dan sakatlık açıklaması! "Cenk ve Aboubakar..." Çalımbay'dan sakatlık açıklaması! "Cenk ve Aboubakar..." 17:42
Montella: Arda Güler'in neler hissettğini anlıyorum Montella: Arda Güler'in neler hissettğini anlıyorum 17:22
G.Saray'ın yeni sol beki İtalya'dan G.Saray'ın yeni sol beki İtalya'dan 17:10
Aboubakar finalistlere kaldı! Aboubakar finalistlere kaldı! 17:09
Daha Eski
Uğurcan'a İtalyadan talip var! Uğurcan'a İtalyadan talip var! 16:55
Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü! Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü! 16:46
Süper Lig'in eski yıldızı futbolu bıraktı Süper Lig'in eski yıldızı futbolu bıraktı 16:42
Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a çarpıcı yanıt! Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a çarpıcı yanıt! 16:40
Penaltı kuralı için flaş değişim başvurusu! İşte G.Saray ayrıntısı Penaltı kuralı için flaş değişim başvurusu! İşte G.Saray ayrıntısı 16:21
Galatsaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Galatsaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! 16:13