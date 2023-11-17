TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! İşte yapılan teklif

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde transferi en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa devinin radarına giren genç yıldızını Real Madrid'e gönderdi.
İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerle 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %25 pay karşılığında anlaşma sağladı.
Ancak Arda Güler yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle yeni takımıyla henüz maça çıkamadı.
İlk olarak Real Madrid'in sezon öncesinde ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanan Arda'nın sağ diz iç menisküsünde yaralanma olduğu açıklandı.
Ağustos ayında ameliyat edilen 18 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çalışmalara başladı.
Ancak milli oyuncu dönüşünde kısa bir süre sonra bu kez sol arka adalesinde bir sakatlık geçirdi.
Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Arda Güler, ilk kez 5 Kasım'da oynanan Rayo Vallecano maçında kadroya dahil edildi.
Bu maçta forma şansı bulamayan genç oyuncu, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Braga maçında da kadroya alınsa da bu karşılaşmada da süre almadı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga maçı sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini duyurdu.
Real Madrid ile kariyerinde üçüncü kez sakatlık yaşayan 18 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi beklenirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN KİRALAMA TEKLİFİ
Defensa Central'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı.
Haberde sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunun maaşını karşılayacağı ve İspanyol ekibine de 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.
Real Madrid'in Fenerbahçe'nin bu teklifini ciddi şekilde düşünebileceği ve eflatun-beyazlıların Arda Güler'e tedavisini sürdürmek üzere Türkiye'ye gitmesine izin verdiği haberin detayında yer aldı.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.