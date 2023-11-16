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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Ara transfer dönem için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 13:12
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, neredeyse sil baştan bir kadro kurdu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Yönetim sezon başında birçok yıldız ismi takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturdu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala arayışlar hızlandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve orta saha bölgesine takviye yapacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Kanarya'da takıma yapılacak eklemelerle birlikte kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

JOSHUA KING GÖZDEN ÇIKARILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Joshua King kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Norveçli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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