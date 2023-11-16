Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, neredeyse sil baştan bir kadro kurdu.
Yönetim sezon başında birçok yıldız ismi takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturdu.
Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi ses getiren transferlere imza attı.
Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yapılan takviyeler sonrası çok sayıda ayrılık da yaşandı.
Kanarya başta Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai olmak üzere birçok yıldızıyla vedalaştı.
Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala arayışlar hızlandı.
Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve orta saha bölgesine takviye yapacak.
Kanarya'da takıma yapılacak eklemelerle birlikte kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
Sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda...
JOSHUA KING GÖZDEN ÇIKARILDI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Joshua King kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı.
Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.
Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.
Norveçli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro.