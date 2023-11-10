Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında Bulgar ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 08:19
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Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - GERÇEĞİ GÖRMELİ

Fenerbahçe ilk yarıda oyunun kontrolünü eline alamadı. Sahada karşılıklı atakların geliştiği kopuk kopuk bir futbol vardı.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Bu arada Piotrowski 18 dışından Livakovic'i kıpırdatmayacak ekstra vuruşla takımını öne geçirdi.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Golden sonra Fenerbahçe biraz daha baskı kurdu ama üretkenlik sağlanamadı. İkinci yarıda maç 30 dakika tek kaleye döndü.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ludogorets 10 kişi ile 18'inde kümeleniyordu. Fenerbahçe de bu kapalı savunmayı açmaya uğraşıyordu.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Batshuayi'nin bir şutu kaleciden döndü, çaprazdan yaptığı vuruş direğe çarptı. Ataklar bu devrede genelde Ferdi'nin katkılarıyla gelişti.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Tabii bu oyun anlayışında daha fazla pozisyon bulunamayışının nedeni Batshuayi'nin sırtı dönük oynama özelliğinin olmayışının da rolü vardı.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Dönen topları Fenerbahçe toplarken, rakibi baskı altındayken İsmail Kartal yanlış bir değişiklik yaptı.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Umut Nayir'le çift santrfora dönüp Crespo'yu çıkarınca Ludogorets rahatladı. Hem baskıdan kurtuldu hem pozisyon vermedi hem de 2. golü bularak maçı bitirdi.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Bu arada performans olarak genç Yusuf da sırıtmadı. Dünkü yenilgi çok önemli değil. Fenerbahçe son maçta grubun en zayıf ve iddiasız takımını İstanbul'da yenerek gruptan çıkar ama birinci olur mu işte o soru işareti.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadic her zaman söylediğim gibi fizikten düştü, yürüyerek oynuyor. Szymanski'de düşüş var.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Dzeko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin.

Ömer Üründül Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kartal, Adana Demirspor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli.

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