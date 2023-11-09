Ali Koç Erden Timur’a ceza istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Etik Kurulu'nun başlattığı soruşturmanın ardından açıklama yaptı ve G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için ceza istedi: "Fenerbahçe'yi töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa'nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve Etik Kurulu Talimatı'nın 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle Disiplin Kurulları ile Kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur."