Haberler Fenerbahçe Ali Koç Erden Timur’a ceza istedi

Ali Koç Erden Timur’a ceza istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Etik Kurulu'nun başlattığı soruşturmanın ardından açıklama yaptı ve G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için ceza istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ali Koç Erden Timur’a ceza istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Etik Kurulu'nun başlattığı soruşturmanın ardından açıklama yaptı ve G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için ceza istedi: "Fenerbahçe'yi töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa'nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve Etik Kurulu Talimatı'nın 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle Disiplin Kurulları ile Kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur."

DİĞER
Burak Özçivit'in biricik kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burçun Özçivit güzelliğiyle mankenlere taş çıkardı!
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
Buruk'tan hakem sözleri: Yediğimiz gol öncesi...
G.Saray'dan Sacha Boey hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'ye bir talip daha!
İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i
9 Kasım Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Kasım)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag'da Filistin’e destek Kopenhag'da Filistin’e destek 06:37
Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj 06:35
Van De Beek itirafı Van De Beek itirafı 06:34
Münih'in fethi Münih'in fethi 06:32
Kaybetti ama ezilmedi Kaybetti ama ezilmedi 06:29
"İyi oynadık" "İyi oynadık" 06:27
Daha Eski
Kral Icardi şanssızdı Kral Icardi şanssızdı 06:25
Alkışlar Cimbom'a Alkışlar Cimbom'a 06:24
Hakem Nobre ama mert değil! Hakem Nobre ama mert değil! 06:18
Manchester United kolla kendini Manchester United kolla kendini 06:16
İki final İki final 01:51
G.Saray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller... G.Saray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller... 01:49