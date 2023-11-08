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Fenerbahçe Ludogorets maçı için Bulgaristan'a geldi

UEFA Konfernas Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ludogorets ile oynacağı maç için Bulgaristan'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 16:33
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Fenerbahçe Ludogorets maçı için Bulgaristan'a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Karşılaşma için Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçuşu ile Varna'ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yoluyla maçın oynanacağı kente geldi. Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Bulgaristan'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarların fotoğraf çekme isteklerini kırmayarak forma imzaladı.

Ludogorets ile Fenerbahçe yarın Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'de karşılaşacak.

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