Yalan dolanla iş yapıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur hakkında olay sözler sarf etti. Timur'un iftira attığını vurgulan Koç, şunları söyledi: "Bu adama 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor. Öncelikle içiniz rahat olsun. Başkanınıza gelen hiçbir şey yok bunla ilgili. Ne direkt ne de endirekt. Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan... 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Sakın ama sakın bizi bunlarla aynı cümlede kullanmayın! 'Onlar da temiz eller istiyor' falan demeyin. Bunlar... Bir kelime kullanacaktım ama mahkemelik oluruz. Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Biz neyle mücadele ediyoruz. Benim duruşumu biliyorsunuz. Ben Büyükekşi gelmeden karşıydım. Neden karşı olduğumu da hem kendisine hem de herkesin içinde söyledim. Bunun gibi (Erden Timur'u göstererek) atıp tutmadım."

"BUNLARA NEFES ALDIRMAYIN"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve hakemler hakkında da sert sözler kullanan başkan Ali Koç, "UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz. Geriye dönük rapor alıyorlar bu 'İzmir Grubu'ndaki' hakemler. Vazifelerinin yapamıyorlar, mağdur olmamak için de eski tarihli rapor alıyorlar. Kemal Yılmaz'ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. İki hakem. Biri Cüneyt Çakır. Bu fotoğrafı koyuyorum. Bilin. Ensenizdeyiz. Serkan Olguncan, yine yardımcı hakem. Fenerbahçe- Gaziantep maçı, penaltı verdiriyor, karar VAR'dan dönüyor. 13 Ağustos-25 Eylül arası maç almıyor. Sayın Büyükekşi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı? MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu için araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir" diye konuştu.