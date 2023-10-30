FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.
ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ
Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.
İŞTE ADAYLAR
Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise şöyle:
YASSINE BOUNOU
THIBAUT COURTOIS
BRICE SAMBA