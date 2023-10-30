Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Ballon d'Or organizasyonu kapsamında verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti. Yıldız isim törende yer alacak. İşte Livakovic'in rakipleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

İŞTE ADAYLAR

Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise şöyle:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

YASSINE BOUNOU

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

THIBAUT COURTOIS

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

MIKE MAIGNAN

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

TER STEGEN

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

EDERSON

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

EMILIANO MARTINEZ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

ANDRE ONANA

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

AARON RAMSDALE

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı!
Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"
Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK'da 3. tur maçlarının hakemleri belli oldu! ZTK'da 3. tur maçlarının hakemleri belli oldu! 15:05
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! 14:55
Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri 14:44
Burak Yılmaz o ismi idmandan mı kovdu? İşte yanıtı... Burak Yılmaz o ismi idmandan mı kovdu? İşte yanıtı... 14:41
Ajax'ın yeni hocası belli oldu! Ajax'ın yeni hocası belli oldu! 14:21
Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR'ı belli oldu 14:07
Daha Eski
F.Bahçe Opet'in rakibi Beşiktaş Ayos! F.Bahçe Opet'in rakibi Beşiktaş Ayos! 13:58
F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! 13:55
Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum" Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum" 13:34
Wright Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmi açıklama... Wright Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmi açıklama... 13:14
İtalya'da Dzeko çılgınlığı! Olay yaratan benzetme İtalya'da Dzeko çılgınlığı! Olay yaratan benzetme 13:10
Stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı Stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı 13:01