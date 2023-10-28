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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'yi iki İtalyan kulübü izledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı. Başarılı ismi, iki İtalyan ekibi Ludogorets maçında izledi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 14:31
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'yi iki İtalyan kulübü izledi!

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde başlangıç performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Oosterwolde bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcuyu Ludogorets maçında 2 İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi. Ancak bu kulüplerin isimleri bildirilmedi. Hollandalı sol bekin performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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