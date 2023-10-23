Fenerbahçe'de yıldızlar işbaşında!

Fenerbahçe'nin usta ayakları Hatayspor kalesini de boş geçmedi. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı maestrosu Szymanski, gol katkısını bu karşılaşmada da sürdürdü. 24 yaşındaki orta saha, 7'de hızını ve hamle yeteneğini konuşturup takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Hatayspor filelerini havalandıran Szymanski, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı. Bu sezon toplam 9 gol, 4 asist üretti. Szymanski, 74'te yerini Zajc'a bıraktı.

DZEKO ÜST ÜSTE 3 MAÇTA AĞLARI SARSTI

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 3 lig maçında gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 7'ye çıkardı. Bosna Hersekli yıldız santrfor, Hatayspor karşısında 39. dakikada takipçiliğini gösterip takımın 3. golünü kaydeden isim oldu. 37 yaşındaki süper star, Süper Lig'de 9 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti. Tecrübeli forvet, 75'te yerini Umut Nayir'e bıraktı.

İLK 15'TE FİLELERE 7 GOL

Lider Fenerbahçe, Hatayspor engelini de 4-2'yle aşarken, yine erken gollerle fişi çekti. İstatistikleri alt-üst eden sarı-lacivertliler, Hatay karşısında ilk 15 dakikada Szymanski ve Osayi'yle 2-0'ı buldu. Fenerbahçe, bu sezon ilk 15 dakikalarda 7 gol atmayı başardı.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Hatayspor karşısında gol şov yapan Fenerbahçe'nin bir de penaltısı iptal edildi. 25'te Tadic'in ortasına hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

TADİC YİNE İŞBAŞINDA

Fenerbahçe'nin Hatayspor zaferinde Tadic de başroldeydi. 34 yaşındaki Sırp yıldız, 7'de gol perdesini açan Szymanski'yi golle buluşturdu. Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve ağları sarstı. Tecrübeli yıldız, bu sezon ligde 3. asistini yaptı.

OSAYİ YİNE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, kariyer sezonlarından birini yaşıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, Hatay maçında 11'de başladı. Genç savunmacı, 15'te savunmanın hatasını değerlendirip skoru 2-0 yaptı. Osayi, 3. haftada 1-0 kazanılan A.Gücü deplasmanında galibiyet golünü atan isim olmuştu.