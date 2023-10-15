FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder çalışmalara başladı.
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Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder çalışmalara başladı.
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Takvim'de yer alan habere göre Cengiz'in Hatayspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta arka adalesinde 2. derece yırtık oluşan Cengiz Ünder'in Pendik ile oynanacak maçta hazır olacağı bildirildi.
Cengiz, sakatlığı nedeniyle milli takım kampına da davet edilmemişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Cengiz, 1 asiste imzasını attı.
Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.
Tecrübeli kanat, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...