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FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, idmanlara çıkmaya başladı. Milli futbolcunun, oynamayı planladığı maç belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Cengiz, sakatlığı nedeniyle milli takım kampına da davet edilmemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Cengiz, 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder dönüyor! O maçı gözüne kestirdi

Tecrübeli kanat, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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