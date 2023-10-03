Mahşerin 4 atlısı! Fenerbahçe'de gol onlardan sorulur

Bu sezon lige 7'de 7 ile başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa dahil oynadığı 14'üncü maçından da 14'üncü galibiyetini aldı. Sarı-kanaryanın bu başarısında da en büyük pay teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra; şüphesiz ileri dörtlüde görev yapan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin... Bu dört isim, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golün 14'üne imza attı. 14 golün yanı sıra bu 4'lünün 8 de asisti var.

Edin Dzeko, ilk 7 haftada 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken, 80 dakikada bir gole katkı yaptı. Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Sebastian Szymanski de 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Polonyalı yıldız da 84 dakikada bir skor katkısı sağladı. İsmail Kartal'la kendini bulan Kahveci ise ligdeki 7 maçta 3 gol, 3 asistle oynuyor. İrfan tam 69 dakikada bir skor üretiyor. Tadic de 1 gol, 2 asistle öne çıkmayı başardı.