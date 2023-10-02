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Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 17:30
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Spartak Trnava ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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