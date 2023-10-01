Fenerbahçe 5 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Rakibini zorlanmadan geçen Kanarya, Rizespor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koluğunu geri aldı.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında Syzmanski'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İrfancan Kahveci'nin 47. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getiren İsmail Kartal'ın öğrencileri, Dzeko, Tadic ve King'in ayağından bulduğu gollerle farka koştu.
Fenerbahçe evinde taraftarı önünde aldığı 5-0'lık zaferin ardından puanını 21'e çıkarttı ve liderlik koltuğunu geri aldı.