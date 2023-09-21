Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması başlıyor.
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması başlıyor.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk maçına evinde çıkacak.
Kanarya'nın rakibi ise Danimarka ekibi Nordsjælland.
İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan galip ayrılarak grup aşamasına 3 puan ile başlamak istiyor.
Kurmaylar, Avrupa'da başarılı bir performans göstermek için dikkat çeken transferler yaptı.
Sarı-lacivertlilerde 2 isim, eleme aşamasında istatistikleri alt üst etti.
Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ayakları Boşnak forvet Edin Dzeko ve Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic oldu.
2 yıldız isim ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Takvim'in derlediği haberde 37 yaşındaki Dzeko, Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistle dikkat çekiyor.
Tecrübeli futbolcu, 11 gole yaptığı katkıyla kendi yaş grubu arasındaki futbolcuların bulunduğu listede zirvede yer almayı başardı.
Dzeko'yu Straga'nın 36 yaşındaki forveti Besart İbraimi 8 maçta yaptığı 7 gol, 1 asistlik katkı ile takip ediyor.
Fenerbahçe'nin bir başka usta ayağı ise 34 yaşındaki Dusan Tadic.
Sırp yıldız ise 10 maçta yaptığı 4 gol, 2 asistlik istatistikle dikkat çekiyor.
Yılıdz futbolcu skora yaptığı 6 gollük katıkı ile 34 yaş üstü futbolcular arasında ilk sırada yer aldı.
Tecrübeli futbolcuyu ise 4 maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik istatistikle Sivasspor'dan da hatırladığımız ve şuan Pogon forması giyen 35 yaşındaki Kamil Grosicki takip ediyor.