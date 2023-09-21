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Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjælland ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:39
Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan galip ayrılarak grup aşamasına 3 puan ile başlamak istiyor.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Kurmaylar, Avrupa'da başarılı bir performans göstermek için dikkat çeken transferler yaptı.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Sarı-lacivertlilerde 2 isim, eleme aşamasında istatistikleri alt üst etti.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ayakları Boşnak forvet Edin Dzeko ve Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic oldu.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

2 yıldız isim ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Takvim'in derlediği haberde 37 yaşındaki Dzeko, Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Tecrübeli futbolcu, 11 gole yaptığı katkıyla kendi yaş grubu arasındaki futbolcuların bulunduğu listede zirvede yer almayı başardı.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Dzeko'yu Straga'nın 36 yaşındaki forveti Besart İbraimi 8 maçta yaptığı 7 gol, 1 asistlik katkı ile takip ediyor.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Fenerbahçe'nin bir başka usta ayağı ise 34 yaşındaki Dusan Tadic.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Sırp yıldız ise 10 maçta yaptığı 4 gol, 2 asistlik istatistikle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Yılıdz futbolcu skora yaptığı 6 gollük katıkı ile 34 yaş üstü futbolcular arasında ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de Balkan rüzgarı! Edin Dzeko ve Dusan Tadic istatistikleri alt üst etti

Tecrübeli futbolcuyu ise 4 maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik istatistikle Sivasspor'dan da hatırladığımız ve şuan Pogon forması giyen 35 yaşındaki Kamil Grosicki takip ediyor.

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