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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye geldikten sonra performansıyla sık sık eleştirilen Jayden Oosterwolde, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte çıkışa geçti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve ağır şekilde eleştirilen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'la aradığı çıkışı yakaladı ve oynadığı tüm maçlarda beğeni toplayarak taraftardan geçer not aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık sonrasında çabuk toparlanamadığı için eleştiri oklarının hedefinde kalan ve bu sezon hazırlık kampı öncesinde gönderilecek isimler arasında gösterilen Hollandalı futbolcu, bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Sol bek ve stoper mevkilerinde başarıyla oynayan, Twente maçında bir de gol atarak takıma moral getiren 22 yaşındaki yıldız, bilhassa sol bekte çok verimli performans sergileyince Ferdi Kadıoğlu'na da önde oynama fırsatı sunmuş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Oosterwolde yaptığı açıklamada "İtalya'da da burada bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

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