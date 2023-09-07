FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Oosterwolde yaptığı açıklamada "İtalya'da da burada bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" demişti.