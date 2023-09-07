FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'ye İsmail Kartal'dan tam not!

Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve ağır şekilde eleştirilen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'la aradığı çıkışı yakaladı ve oynadığı tüm maçlarda beğeni toplayarak taraftardan geçer not aldı.
Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve ağır şekilde eleştirilen Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'la aradığı çıkışı yakaladı ve oynadığı tüm maçlarda beğeni toplayarak taraftardan geçer not aldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık sonrasında çabuk toparlanamadığı için eleştiri oklarının hedefinde kalan ve bu sezon hazırlık kampı öncesinde gönderilecek isimler arasında gösterilen Hollandalı futbolcu, bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek beğeni topladı.
Sol bek ve stoper mevkilerinde başarıyla oynayan, Twente maçında bir de gol atarak takıma moral getiren 22 yaşındaki yıldız, bilhassa sol bekte çok verimli performans sergileyince Ferdi Kadıoğlu'na da önde oynama fırsatı sunmuş oldu.
Oosterwolde yaptığı açıklamada "İtalya'da da burada bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" demişti.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro...