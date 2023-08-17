FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibini Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sezona galibiyetle başlayan Kanarya'da eleştiri okları Altay Bayındır'a çevrildi.
Geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen milli kaleci, Gaziantep FK ile oynanan maçta yediği golle taraftarların tepkisini çekti.
Mücadele sonrası Altay'a tribünlerden su şişesi fırlatılırken, 25 yaşındaki file bekçisi de elindeki topu yere fırlatarak taraftarlara tepki gösterdi.
Kaleci transferi yapmak için girişimlerini sürdüren ve Dominik Livakovic için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Adı sık sık Manchester United ile anılan 25 yaşındaki eldivenle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
AL-TAI ALTAY'I İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Tai FC, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Fenerbahçe yönetimi, milli kalecinin satışına sıcak bakıyor.
2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Altay Bayındır, 145 maçta Süper Lig devinin formasını giydi.
Milli eldiven kalesini 44 maçta gole kapattı.
25 yaşındaki Altay Bayındır, 162 kez ise topu filelerde gördü.
Altay'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.