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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Premier Lig devi Manchester United ile de anılan milli kaleciye Suudi Arabistan'dan sürpriz bir takım talip olurken, sarı-lacivertlilere yapılan teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:59
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Sarı-lacivertliler rakibini Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Sezona galibiyetle başlayan Kanarya'da eleştiri okları Altay Bayındır'a çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen milli kaleci, Gaziantep FK ile oynanan maçta yediği golle taraftarların tepkisini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Mücadele sonrası Altay'a tribünlerden su şişesi fırlatılırken, 25 yaşındaki file bekçisi de elindeki topu yere fırlatarak taraftarlara tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Kaleci transferi yapmak için girişimlerini sürdüren ve Dominik Livakovic için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Altay Bayındır, 145 maçta Süper Lig devinin formasını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

Milli eldiven kalesini 44 maçta gole kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Altay Bayındır Suudi Arabistan yolcusu! Yeni takımı...

25 yaşındaki Altay Bayındır, 162 kez ise topu filelerde gördü.

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