Gündem Altay

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması Manchester United'da transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı. Gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi. 5 milyon Euro'ya bu transferin biteceği de belirtildi.
İngilizbasınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması Manchester United'da transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı. Gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi. 5 milyon Euro'ya bu transferin biteceği de belirtildi.