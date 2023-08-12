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Gündem Altay

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması Manchester United'da transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı. Gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi. 5 milyon Euro'ya bu transferin biteceği de belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Gündem Altay
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması Manchester United'da transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı. Gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi. 5 milyon Euro'ya bu transferin biteceği de belirtildi.
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