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Fenerbahçe Zimbru ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda karşılaştığı Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe, rövanş mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 14:35
Fenerbahçe Zimbru ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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