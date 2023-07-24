Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere pek çok transfer gerçekleştiren sarı-lacivertliler, transferde yeniden gaza bastı.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da adı en çok anılan isimlerden biri Wilfried Zaha'ydı.
Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılan Fildişili yıldızın transferi için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.
Ancak transferde mutlu sona ulaşan taraf ezeli rakip Galatasaray oldu.
Wilfried Zaha transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Galatasaray, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kanat takviyesi için arayışlar hız kazandı.
Bu bölgeye mutlak takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRAORE'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Adama Traore için temaslarını sıklaştırdı ve 27 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeri hafta içinde İstanbul'a davet edildi.
Yapılacak görüşmede anlaşma sağlananırsa bu kez Traore sağlık kontrolleri için çağrılacak.
Zaha'ya ayrılan bütçenin büyük bir kısmı Adama Traore için kullanılacak.
Fenerbahçe, İspanyol yıldızı hafta içinde açıklamayı planlıyor.
Adama Traore geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 40 maçta forma giydi.
İspanyol futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.