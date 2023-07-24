Haberler Fenerbahçe Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için uzun süredir girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yıldız ismin menajerini İstanbul'a davet eden Kanarya, transferi hafta içerisinde açıklamayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:01
Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere pek çok transfer gerçekleştiren sarı-lacivertliler, transferde yeniden gaza bastı.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da adı en çok anılan isimlerden biri Wilfried Zaha'ydı.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Galatasaray, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kanat takviyesi için arayışlar hız kazandı.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Bu bölgeye mutlak takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

TRAORE'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Adama Traore için temaslarını sıklaştırdı ve 27 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeri hafta içinde İstanbul'a davet edildi.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Yapılacak görüşmede anlaşma sağlananırsa bu kez Traore sağlık kontrolleri için çağrılacak.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Zaha'ya ayrılan bütçenin büyük bir kısmı Adama Traore için kullanılacak.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Fenerbahçe, İspanyol yıldızı hafta içinde açıklamayı planlıyor.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

Adama Traore geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 40 maçta forma giydi.

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Hafta içinde açıklanacak

İspanyol futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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